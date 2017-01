Principe Harry, la doppia vita amorosa dello scapolo d'oro: flirta con Meghan e si incontra con Sarah

Mentre quindi i media inglesi e americani gli attribuivano una fidanzata quasi ufficiale, Meghan Markle, protagonista della serie tv di successo "Suits" e già entrata, sembrerebbe, persino nelle grazie di Kate e William, lui, il principino playboy si incontrava segretamente con un'altra.



L'intrusa sarebbe una splendida modella inglese Sarah Ann Macklin, incredibilmente somigliante a Meghan, che Harry avrebbe incontrato a giugno ad un party privato, dove le avrebbe chiesto il numero di telefono e poi "bombardato" di messaggi. I due si sarebbero incontrati più volte a Londra tra giugno e luglio, mentre già si faceva il nome della signorina Markle, come presunta nuova fiamma quasi ufficiale del principe.



L'attrice americana infatti, conosciuta lo scorso maggio a Toronto, dove Harry si trovava per promuovere gli 'Invictus Games', i giochi olimpici per i reduci di guerra, sarebbe stata avvistata nel parco reale di Wimbledon e successivamente a Buckingham Palace.



Stando ad alcune fonti riportate dal Daily Mail, la relazione segreta del principe Harry con Sarah Ann Macklin avrebbe anche provocato reazioni di forte gelosia nell'ex fidanzato della modella, David Gandy, amche lui modello per Marks and Spencer.