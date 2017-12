Principe Harry e Meghan Markle, matrimonio glamour e romantico

Un matrimonio più rilassato rispetto a quello di William e Kate, ma romantico e molto glamour. Attese infatti molte celebrità americane, dagli Obama a Serena Williams, che regaleranno un tocco 'hollywoodiano' all'evento.



"Meghan è un'attrice, è abituata alle telecamere. E' una donna intelligente, di successo, bella e sicura di sé. Come si può non amarla? Gli inglesi sono già follemente innamorati di lei" ha dichiarato la Haywood. Di certo la futura sposa sa giocare bene con l'immagine e i media, tanto che per la sua prima messa di Natale con i reali è apparsa sorridente e disponibile, stretta a braccetto del suo principe.