Principe Harry, cena romantica con Meghan Markle

Pare sia ormai una tradizione per le donne reali fare shopping in Kensington High Street e sebbene Meghan non sia ancora una principessa è sulla strada giusta! Sola nel freddo di Londra, la star tv indossava una giacca cerata, leggings e stivali di gomma. In testa calato sui capelli scuri c'era il cappellino da baseball che Harry indossa spesso. La Markel ha girato per i tre piani del Whole Foods e ne è uscita carica con due grandi borse.



In quel momento Harry, di cui si dice in Inghilterra che non lo si vedeva così felice da molti anni, era impegnato in una cerimonia ufficiale. Meghan, invece, si è presa una pausa dal set di Suits, in cui interpreta il ruolo di Rachel Zane, proprio per stare con il principe.