Primo scatto con pancione per Flavia Pennetta

Sorridono felici davanti all'albero di Natale Flavia Pennetta e Fabio Fognini mentre le loro mani si uniscono sul ventre lievitato della tennista. E' sicuramente un Natale speciale per la coppia unita dalla scorsa estate. I due infatti non solo festeggiano per la prima volta da "marito e moglie", ma si godono, coccolati da amici e parenti, l'arrivo del loro primo bimbo previsto per maggio.

Influenza passata per Flavia e allenamenti sospesi temporaneamente per Fabio. Per i due campioni è tempo di brindare in famiglia. Con un abito rosso molto sexy la Pennetta sfoggia le curve del suo pancino ormai ben visibili: al quarto mese di gravidanza è il ritratto della felicità. Incontenibile anche la gioia del marito che inginocchiato davanti a lei le sfiora il ventre e la guarda negli occhi.



E' solo di una settimana fa l'annuncio social di Flavia della sua gravidanza: "Di momenti nella nostra vita che ci hanno dato gioia, felicità ed emozione ne abbiamo avuti tantissimi sia in campo che nella vita privata; ma il momento nel quale abbiamo saputo che saremmo diventati genitori è stato unico. E' con il cuore pieno di gioia che io e Fabio vi annunciamo questa bellissima novità che corona il nostro amore! Dispiace molto che ci abbiano preceduto. Un abbraccio a tutti".



E dopo la bella notizia, la coppia ha anche voluto condividere gli scatti del pancino... sempre più difficile da nascondere.