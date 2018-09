Primo giorno di scuola per baby-vip, Michelle Hunziker salta

“Si va a scuolaaaa” scrive Michelle Hunziker in una foto in cui salta sul portone di casa, pronta per accompagnare le baby Trussardi. Ma non solo. "Prima elementare! Un'emozione grandissima! Il mio cuore è diviso tra voi due nelle due classi diverse: inizia un cammino importante ed io sarò sempre al vostro fianco per indirizzarvi, farvi rialzare, gioire, baciarvi e respirarvi tutti! Buona scuola amori miei!” è la dedica di Alessia Fabiani ai suoi gemellini.