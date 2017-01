Primo giorno di scuola per Agnese Landini. La moglie del presidente del Consiglio Matteo Renzi ha ottenuto una supplenza part-time in un liceo scientifico di Pontassieve, a pochi passi dalla casa in cui risiede con i suoi tre bambini. Il settimanale Chi pubblica le immagini di Lady Renzi al ritorno da scuola, dopo aver tenuto una lezione di latino e italiano.