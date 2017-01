Pranzo al bancone per ex veline a Milano

Reunion milanese per ex veline. Per festeggiare il compleanno dell'amica Samanta si sono radunate Melissa Satta, accompagnata da Kevin Prince Boateng e del figlio Maddox, Giorgia Palmas, Juliana Moreira, Maddalena Corvaglia con la figlia Jamie. Ai paparazzi non è parso vero di immortalarle tutte in una volta!