Ponte Ognissanti, i vip prendono il volo

Con un biglietto aereo tra le mani la vacanza ha inizio. Sono volati lontano i vip di casa nostra per il ponte di ognissanti, da Belen che ha seguito il suo Iannone in Malesia a Martina Colombari negli Emirati con Billy e il figlio Achille. A Dubai Giorgia Palmas cinguetta dalla spiaggia mentre Marina Graziani è in Kenya per la mezza maratona e un safari.

Spiaggia bianca e mare cristallino in Madagascar dove la pr Alessandra Grillo, che ha recentemente spento 40 candeline con un mega party, sta trascorrendo le sue vacanze in dolce compagnia. Bikini nero al tramonto per Martina Colombari che invece ha optato per un soggiorno con i suoi due uomini negli Emirati. L'ex Miss Italia si regala due selfie che evidenziano un décolleté perfetto.



"Non è il mare della Sardegna ok ma non è per niente male", puntualizza sul social l'ex velina Palmas da Dubai.



Esperienza eccitante per Marina Graziani che è volata in Kenya per correre la sua mezza maratona a Nairobi. Dopo la sua performance si regala un safari tra le giraffe... per un'emozione unica.

Belen è volata in Malesia per seguire la sua dolce metà Andrea Iannone, impegnata sulla pista di Sepang. Purtroppo il pilota di MotoGp è caduto, per fortuna senza gravi conseguenze.