Ponte da vip: ecco dove si sono rifugiati

“Alba, di un nuovo giorno, di mille colori” scrive incantata la ex Miss Italia in viaggio con il marito Billy Costacurta e il figlio Achille. Alena Seredova è a Praga, la sua città natale, con i figli avuti dal suo ex Gigi Buffon. “Quanto mi piace fa re la turista” scrive invece Caterina Balivo che è a New York, come Ellen Hidding in viaggio d'amore nella Grande Mela con la sua dolce metà.



Non serve andare lontano a Michelle Hunziker che posta lo scatto di un quadretto famigliare con Tomaso Trussardi e le sue piccole Sole e Celeste, seduti su una panchina in mezzo a un prato dai colori autunnali. “Evviva i ponti!!! Momenti di grande relax in famiglia all'aria aperta...che meraviglia” scrive la Hunziker. Afef è a Beirut, Cristina Chiabotto e Fabio Fulcono sono a Thaiti, Elena Barolo è a Miami. Gianluca Vacchi è partito per Cortina insieme alla compagna Giorgia Gabriele, che porta “solo” 5 valige per 3 giorni di vacanza. A Cortina ci sono anche Costanza Caracciolo, Giulia Calcaterra, Alessia Fabiani. Sfoglia la gallery e scopri tutte le località scelte dai vip per una fuga rilassante prenatalizia...