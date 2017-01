Politiche di pancia: Giorgia Meloni e Federica Guidi in bikini

Giorgia Meloni è agli sgoccioli, partorirà a settembre, ma mentre pensa al nome della bimba che porta in grembo, si rilassa al mare mostrando le sue forme da mamma in attesa, come mostrano le foto di Chi. Su Diva e Donna, invece, gli scatti dell'ex ministro Federica Guidi con forme morbide insieme al figlio.

“Io vorrei chiamarla Angelica, Andrea preferisce Matilda” racconta a Chi la Meloni che in spiaggia sfodera un bikini nero che non contiene le forme. Il suo compagno Andrea Giambruno giura che non cederà: “Scommettiamo che cambieremo idea entrambi?”. Dopo il parto penseranno alle nozze.



Altra spiaggia, altra politica in bikini. A Forte dei Marmi l'ex ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, 47 anni, passeggia con il figlio, 4 anni. Rispetto ai tempi di Palazzo Chigi, le curve della Guidi si sono molto arrotondate. Tanto che il settimanale Diva e Donna si chiede se possa essere incinta... Resterebbe da capire di chi visto che l'avevamo lasciata in acque agitate con Gianluca Gemelli, il padre del suo primogenito, coinvolto in uno scandalo di presunte tangenti e che avevano poi costretto la Guidi ad abbandonare la politica. Forse è tutto passato, anche il famoso trattamento da "sguattera del Guatemala" (come aveva detto la Guidi al compagno nelle intercettazioni), e la gravidanza potrebbe significare un rasserenamento dei rapporti. Forse.