Playboy, in Messico il nudo tiene

Lo stop ai nudi, scelta editoriale precisa dettata dalla necessita di affrancarsi dall'inflazionata scena del "sesso facile fruibile con un click", come ha spiegato il CEO dell'azienda Cory Jones, non ha quindi trovato d'accordo tutti.



L'edizione messicana di Playboy si è chiamata fuori, continuerà a pubblicare reportage fotografici di donne nude, contrariamente alla versione originale "made in Usa" della rivista. Ad annunciarlo sono stati i responsabili della testata, in un comunicato ufficiale. "La nostra rivista nazionale ha la libertà di mostrare immagini così come le preferisce il mercato messicano", si legge nel testo, e dunque i lettori locali possono "sperare di vedere molto talento nazionale ed internazionale come hanno sempre desiderato vederlo!".



Alfredo Cedillo, direttore di Playboy Messico - che vende 120 mila copie mensili a un pubblico composto all'89% da uomini fra i 26 e i 45 anni- ha puntualizzato che c'è stata una riunione fra i responsabili delle 23 edizioni locali della rivista per decidere se seguire l'esempio dell'edizione locale, che a partire da marzo dell'anno prossimo non pubblicherà più foto di donne nude, e ad ogni testata è stata lasciata la libertà di scelta.