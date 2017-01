Pitt-Jolie, patrimonio da oltre 500 milioni di dollari

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt segna la fine di una delle coppie del mondo dello spettacolo più rispettate, non solo per il lavoro svolto a Hollywood, ma anche per l'impegno umanitario. I due, insieme dal 2004 ora devono far fronte anche alla questione economica di non poco conto. La rivista People ha consultato esperti finanziari e avvocati patrimoniali i quali hanno stimato che la fortuna dei Brangelina superi i 500 milioni di dollari.