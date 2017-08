Pique canta "Pen Pineapple Apple Pen" con Pikotaro

Che cosa avrebbe fatto Gerard Piqué se non fosse diventato calciatore? A giudicare dal video postato sui social dello stesso giocatore del Barcellona, probabilmente si sarebbe cimentato nella musica. Il difensore spagnolo ha infatti pubblicato un video in cui canta il celebre brano "Pen Pineapple Apple" con l'artista giapponese Pikotaro. Il risultato è una clip divertente e singolare che in poco tempo è diventato virale sul web. Chissà che anche Shakira, compagna del giocatore, non stia prendendo in considerazione l'idea di duettare con Piqué.