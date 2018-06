Pippo Inzaghi diventerà presto papà

Un rumor sta infiammando Formentera: Pippo Inzaghi, neo allenatore del Bologna ed ex scapolo d'oro del calcio italiano, sta per diventare padre. Il settimanale "Spy" svela infatti che la sua compagna Angela Robusti, ex Miss Veneto, sarebbe in dolce attesa. Non solo. Le foto del magazine mostrano la compagna con una ”pancia” sospetta.