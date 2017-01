Pippa Middleton torna su piazza... Dopo i "giochi hot" con l'ex è di nuovo single

Per Pippa insomma un momento di piccola rivoluzione nella sua vita. La sorella di Kate, diventata suo malgrado una celebrità dopo che il mondo si era innamorato del suo lato B (e non solo ovviamente) in occasione del matrimonio della sorella, da qualche tempo è tornata a essere una persona "normale", anche a causa di alcuni passi falsi nel suo tentativo di affermarsi nel mondo dello showbiz.



Resta il fatto che gli occhi sono sempre puntati su di lei. E così se non sono passati inosservati i giochi particolarmente esuberanti fatti con Matthews in spiaggia a St. Barth, ancora meno è passato sottotraccia il rendez-vous avuto il 30 settembre, quando sono stati visti entrare insieme in una casa londinese per uscirvi solo la mattina seguente. Al "Daily Mail" un'amica di Pippa ha negato che la separazione da Johnson sia figlia di un "terzo incomodo", ma ha detto che la relazione è stata messa a dura prova "dal trasferimento di lui". Resta il fatto che in mezzo a questa crisi Pippa non sembra essere rimasta con le mani in mano, ma si è piuttosto riavvicinata, a molto, al suo ex.