Pippa Middleton, "reinveste" nel milionario James Matthews

Ritorno di fiamma per Pippa Middleton che, single da qualche mese ormai, dopo la rottura con il manager di hedge fund Nico Jackson, ha "reinvestito" in James Matthews, finanziere milionario e fratello di Spencer, star del reality "Made in Chelsea". I due si erano già frequentati per un breve periodo nel 2012 e sarebbero appena tornati da una vacanza a St. Barts.