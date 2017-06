Pippa Middleton, luna di miele senza fine

Il viaggio di nozze di Pippa Middleton con il marito, il miliardario James Matthews, si è trasformato in un "royal tour", vista la lunghezza e l'esclusività dei luoghi visitati dalla novella coppia. Il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 14 giugno, le immagini della loro luna di miele tra la Polinesia e l'Australia (dove hanno alloggiato in una suite da 12mila euro a notte), con tanto di coda di fotografi al seguito.