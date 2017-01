Pippa Middleton, le sue curve "doc" perfette per i bikini di Melissa Odabash

La sorella minore della duchessa di Cambridge, il cui lato B, inguainato in un aderente abito bianco da damigella d'onore, durante il matrimonio di Kate Middleton con il principe William, ha stregato mezzo mondo, si guadagna adesso anche i compimenti per fianchi, gambe e décolleté. Atletica, sportiva e molto dinamica la bella Pippa è stata più volte immortalata in bikini (disegnati dalla stessa Odabash) e ha avuto modo così di sfoggiare le sue forme "curvy" e sexy... che, durante la recente vacanza a St. Barths, pare abbiano ri-attratto l'attenzione del suo ex, il milionario James Matthews. Una vera femme fatale!