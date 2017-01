16 marzo 2015 Pippa Middleton... (erano) tutti pazzi per lei La sorella di Kate è diventata il personaggio che tutti amavano dopo il matrimonio reale, ma tra scelte sbagliate e fallimenti la sua popolarità è svanita Tweet google 0 Invia ad un amico

15:59 - E' bastato un fisico tornito e un abito da damigella con la giusta linea per farla diventare un idolo dei sudditi di sua Maestà e un personaggio da rotocalco di gossip. Ma, quattro anni dopo, per Pippa Middleton le cose sono ben diverse. La sorella di Kate pare aver dissipato quel tesoretto di credito e simpatia e ora tutti sembrano essersi dimenticati di lei.

Fin quando si è trattato di apparire e basta o essere immortalata dai paparazzi in vestiti che mettessero in evidenza il suo lato B per il quale tutti sembravano essere impazziti, per Pippa sono state rose e fiori. I problemi sono iniziati quando intorno all'idea che molti si erano fatti di lei si è tentato di costruire altro. Ecco quindi arrivare il libro di bon ton, farcito di banalità e passato nell'indifferenza del pubblico, con il risultato che l'editore si è ben presto sbarazzato della Pippa scrittrice.



Non è andata meglio con la carriera televisiva: gli incontri con la Nbc sono finiti nel nulla e i suoi tentativi di proporsi come presentatrice sono stati considerati non convincenti. Persino le quotazioni de tanto ammirato lato B, nelle uscite recenti, erano apparse in caduta libera. Alla fine dovrà accontentarsi di fare la zia, e forse non le dispiacerà nemmeno tenendo conto che tutta la popolarità non se l'era cercata ma le era piovuta addosso grazie a qualche inquadratura ad hoc.