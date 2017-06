Pippa Middleton, ecco tutti i dettagli sulle nozze

NOZZE DA 250MILA STERLINE

L'applicazione Bridebook, una specie di wedding planner virtuale, ha calcolato che le nozze di Pippa costeranno circa 15 volte in più di quelle normali inglesi. Non saranno certo reali come quelle della sorella Kate che costarono 20 milioni di sterline, ma si aggireranno sulle 250mila suddivise tra gazebo per la cerimonia, catering per 350 ospiti (con più di 200 bottiglie di champagne da stappare), abito della sposa (fatto a mano e super trendy), le fedi di Cartier.



DOPPIO OUTFIT PER GLI INVITATI

Secondo il The Telegraph, La Middleton avrebbe chiesto agli ospiti di preparare un doppio look per distinguere le nozze religiose e il ricevimento successivo. Entrambi dovranno essere eleganti, ovviamente.



SORPRESA: CI SARA' ANCHE MEGHAN MARKLE!

Pippa Middleton, dopo aver escluso la fidanzata di Harry in quanto non ha l'anello al dito, ora avrebbe riammesso nella lista degli invitati Meghan Markle.



IL GIORNO DEL SI'

Sabato 20 maggio Pippa e James si diranno sì nella chiesa del XIII secolo di St Mark’s a Englefield, a una decina di chilometri da Bucklebury. Il party si terrà nella tenuta di 18 acri di famiglia.



I PAGGETTI SARANNO GEORGE E CHARLOTTE

Alle nozze prenderanno parte i nipotini di Pippa Middleton: George e Charlotte saranno i paggetti della sposa, come confermato da Kensington Palace.



MISTERO SULL'ABITO BIANCO

Non c'è ancora una conferma ufficiale ma pare che la Middleton indosserà una creazione dello stilista Giles Deacon. Non si sa se avrà coda o strascico e chi sarà la damigella che avrà il compito di sistemare l'abito prima dell'entrata in chiesa (proprio come fece Pippa al Royal wedding).



LUNA DI MIELE “CASALINGA”

Pippa Middleton e James andranno a Saint Barth, a Eden Rock, il resort extra lusso di famiglia che resterà chiuso per 15 giorni, proprio per garantire la privacy degli sposi.