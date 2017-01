Pino Daniele, la ex moglie Fabiola Sciabbarrasi ha un nuovo amore

11:31 - Dopo la morte dell'ex marito Pino Daniele, Fabiaola Sciabbarrasi ritrova il sorriso al fianco di Marco Gargari, professore e dentista. Diva e Donna li ha pizzicati per le strade di Roma in atteggiamenti affettuosi e confidenziali. Con loro c'è il figlio più piccolo di Fabiola che sembra essere in totale sintonia con l'amico speciale della mamma.

Madre dei tre figli del cantante morto il 5 gennaio per una insufficienza cardiaca, Fabiola sta cercando di riprendere a piccoli passi le fila della sua vita. Il grave lutto che ha colpito la sua famiglia è un duro colpo da superare, ma grazie alla presenza discreta di Gargari, per la ex moglie dell'artista è più facile guardare al futuro.



Gargari, docente all'università di Tor Vergata e dentista, va prima a prendere in auto Francesco, di nove anni, ultimo figlio di Pino, e insieme raggiungono Fabiola in un ristorante, dove la donna è in compagnia di alcuni amici. Poi i tre lasciano il locale e si dirigono al bar del Circolo del tennis del Foro Italico. Nel corso di una passeggiata è impossibile non notare la confidenza tra l'uomo e Francesco. I due ridono e scherzano come se si frequentassero da tempo, mentre lei li osserva divertiti. Una sosta al bowling e la giornata giunge al termine. Marco e Fabiola si salutano sotto casa di lei con un affettuoso bacio sulle labbra.