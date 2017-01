Pink, è nato il piccolo Jameson Moon

Ha aspettato quasi nove mesi per annunciare la sua gravidanza, ma a poche ore dal parto Pink ha presentato al mondo intero il suo secondo bambino, Jameson Moon con uno scatto condiviso su Instagram. La pop star, ancora in clinica, tiene tra le braccia il piccolo nato il 26 dicembre, mentre lo guarda con amore. Pink e il marito Carey Hart sono già genitori di una femminuccia, Willow Sage, di 5 anni.

Non solo hanno tenuto segreta la gravidanza fino a novembre, svelata poi sempre sul social con un'immagine senza veli della cantante, ma la coppia non ha voluto nemmeno sapere il sesso del bambino fino all'ultimo anche se sperava fosse un maschio "visto che in casa c'è già una piccola principessa", ha confessato Carey al magazine People.



Pink e Carey Hart si sono sposati nel 2006 e nel 2011 hanno avuto la loro prima bambina. GUARDA LE PRIME FOTO DI JAMESON MOON