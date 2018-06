Pietro Aradori: "Io e Guenda Canessa non stiamo più insieme"

A margine di uno scatto in cui il cestista della Virtus Bologna abbraccia Guendalina, Pietro annuncia la fine di un amore: "Io e Guenda non stiamo più insieme. Abbiamo deciso di chiudere la nostra storia qualche settimana fa. Sono stati , per me ,3 anni stupendi. Abbiamo condiviso e vissuto ogni cosa insieme. Vacanze, vita di tutti i giorni , incazzature, litigi ,amici e momenti indimenticabili. Come in tante ,se non tutte le cose, nulla è per sempre. Non c’erano più le condizioni per continuare a stare insieme. La nostra storia mi ha aiutato tanto a crescere e spero anche io di poter aver dato una mano a Guenda. Le voglio e vorrò un bene dell’anima,per qualsiasi cosa potrà contare su di me e ci sarò sempre. Si merita il meglio possibile dalla vita e glielo auguro con il cuore, per la bellissima persona che è. Ovviamente tutte queste cose lei le sa già. Life goes on, amici".