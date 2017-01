Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, gli scatti esclusivi delle nozze

Eccoli gli sposi più belli e ammirati dell'anno quindi, prima nel momento dello scambio delle fedi durante la cerimonia religiosa sul lago Maggiore, celebrata in forma privata all'ora di pranzo alla presenza dei familiari più stretti, ad una settimana dalla celebrazione civile a Montecarlo Poi in un curioso scatto in cui lasciano, attraverso una via secondaria, l'isolino San Giovanni delle Borromee per raggiungere la Rocca di Angera, aiutati da una coppia di domestici che reggono lo strascico della sposa. Infine durante la festa serale alla Rocca di Angera, mentre Beatrice bacia Pierre in frac, che calza un curioso Fez da associazione goliardica e brandisce uno spadone a due mani in tema con la festa medievale, con tanto di torneo di cavalieri, offerta agli invitati.



E' stato sicuramente il "sì" più lungo e sfarzoso dell'anno. Dalla celebrazione civile avvenuta sabato 25 luglio alla festa alla Torre di Angera di sabato 1 agosto, per finire con il relax in piscina del "day after" domenica 2 agosto. Una lunga settimana di festeggiamenti e cerimonie in pieno stile... regale! Da non dimenticare tanto presto.