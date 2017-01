Pierfrancesco Favino, nudo al mare con le figlie

Siparietto esilarante per Pierfrancesco Favino che nel mare di Formentera si sfila il costume per metterlo in testa davanti allo sguardo divertito delle figlie Greta, 10 anni e Lea, 2. Un giro in acqua attorno a loro ed ecco che "Chi" ne immortala il sedere nudo, bianco latte. Poi "riveste" i panni di papà premuroso giocando a palla con la piccola di casa mentre sulla spiaggia di nudisti Migjorn si gode l'intera scena Anna Ferzetti.

Vacanze in famiglia per Favino che sceglie il mare delle Baleari per mettere a nudo il suo sex-appeal. L'attore di fama internazionale dedica tutto il tempo alle sue donne: prima quattro chiacchiere con Anna, attrice e sua compagna da undici anni, sulla spiaggia, con tanto di bacio bollente, e poi si tuffa in acqua per un bagno con le bambine senza boxer che appoggia scherzosamente sul capo. Lui ride, loro pure.