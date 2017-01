Piedi sporchi? Adriana Lima se ne infischia e mostra il lato B

"Me ne frego dei piedi sporchi... Perché io sono la regina!". Adriana Lima mette a tacere i follower che l'hanno criticata per un dettaglio dello scatto sexy che la modella brasiliana ha pubblicato sul suo profilo social. L'angelo di Victoria's Secret, volta le spalle e mostra le sue curve bollenti in bikini: è una pioggia di like, alla faccia dei criticoni.