Per le vip splende sempre il sole:tutte in bikini

10:11 - Cade la pioggia su quasi tutta Italia, eppure per le vip il cielo è sempre azzurro e ogni occasione è buona per mettersi in bikini. Carolina Marconi cinguetta in due pezzi bombastici davanti al camino di casa, Alessia Reato se la spassa in piscina, Alessia Marcuzzi e Federica Pellegrini sfruttano qualche raggio di sole a Sabaudia. Corvaglia, Canalis, Argento e altre si godono il caldo... all'estero.

Maddalena Corvaglia è volata Oltreoceano appena in tempo per schivare la perturbazione che ha portato la pioggia sul Belpaese. Dalla California cinguetta in bikini mozzafiato insieme alla figlia Jamie e al marito Stef. Elisabetta Canalis posta foto intriganti in reggiseno hot dalla spiaggia delle Bahamas, Asia Argento mostra i tatuaggi e la pelle nuda in Messico, Elena Barolo è alle prese con il cocco alle Seychelles, mentre Eleonora Pedron fa ginnastica in top e pantaloncini a Monaco.



Due giorni fa splendeva un sole caldo in Sicilia e Veronica Zimbaro, moglie di Marco Storari, scattava le prime immagini in acqua tra un bagno di sole e un tuffo. Per trovare il sole Belen e Cecilia Rodriguez sono volate a Ibiza e dall'isola spagnola hanno cinguettato foto intriganti da uno shooting ad alto tasso erotico. Insomma quando cade la pioggia, per le vip c'è sempre una via di fuga...