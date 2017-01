Per l'Italia scendono in campo le sex bomb

Fanny Neguesha è stata convocata o no sugli spalti milanesi per tifare Italia nel match contro la Croazia di domenica sera? In attesa di sapere la lista delle belle che saranno in tribuna, ecco una carrellata di sex bomb pronte a scatenarsi per i loro mariti, compagni o fidanzati azzurri. Tra le new entry una supersexy Viky Varga che tiferà per Pellè.

Arriva una sex bomb in Nazionale: ecco Viky Varga, affascinante e sensuale fidanzata di Graziano Pellè. Il calciatore di San Cesario di Lecce, in forza al Southampton, sta con una bella modella ungherese, che pare pure portargli fortuna visto che da quando è cominciata la loro love story Pellè ha iniziato a segnare gol a raffica.



E che dire della bella Nicole Murgia? L'attrice, conosciuta anche come la Cristina di "Tutti pazzi per amore", ha fatto perdere la testa ad Andrea Bertolacci, in forza al Genoa. A tifare Andrea Ranocchia ci sarà la dolce Giulia Lucarini, mentre per Marco Verratti la bellissima compagna Laura Zazzara, per Ciro Immobile la bombastica moglie Jessica Melena e per Alessio Cerci la fidanzata Federica Riccardi.



Ritorno di fiamma e scintille in centrocampo per il milanista Stephan El Shaarawy con la sua Ester Giordano. In casa bianconera a tenere alto il morale di Gigi Buffon, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio ci saranno Ilaria D'Amico, nuova compagna del Portierone, Carolina Bonistalli, neomogliettina del difensore della Juventus, e Roberta Sinopoli, moglie del centrocampista.