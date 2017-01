Per i vip irresistibile passione a tavola

Il "Settimanale Nuovo" ha pizzicato le coppie vip a tavola e ha scoperto che tra una portata e l'altra non sanno resistere all'amore. Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si concedono una serata torinese tutta per loro e, come due ragazzini, si coccolano e si sfiorano per tutta la durata della cena tra baci e mani che si incrociano.



Primo Reggiani e Costanza Caracciolo, in una giornata di totale relax romano, si fermano per uno spuntino al bar e, prima dell'antipasto, arricchiscono il menù con tenerezze e baci infuocati. La ex velina senza trucco e casual è irresistibile e l'attore non si contiene.



Ancora a Roma va in scena un altro siparietto bollente. Al ristorante giapponese Mario Cipollini sussurra all'orecchio della fidanzata Azalee. Il Re Leone del ciclismo la imbocca teneramente e poi la bacia con trasporto.