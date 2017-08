Per Francesco Renga estate d'amore con Diana

Se Ambra sta vivendo l'estate di passione con Max Allegri, il suo ex Francesco Renga non resta a guardare. Da un anno fa coppia fissa con Diana Poloni e i due approfittando della pausa del cantautore si godono un po' di relax in piscina. Il settimanale Chi li ha sorpresi mentre si scambiano tenerezze e confidenze.

Renga ha trascorso qualche giorno con i figli ad Alghero, poi è ripartito per la capitale dove ad attenderlo c'era Diana. In attesa di partire per il tour Francesco si rilassa a bordo piscina con la compagna. Il cantautore appare pensieroso, ma Diana sa come stemperare la tensione di un'artista inquieto...