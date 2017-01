Per farsi belle è gara tra star al trucco e parrucco

07:00 - Fondotinta, rossetto, ricci e piastre liscianti, al trucco e parrucco le star scoprono il loro lato più intimo e sbarazzino. Da Valeria Marini ad Anna Tatangelo passando per Heidi Klum ecco le bellezze dello showbiz nazionale e internazionale alle prese con gli ultimi ritocchi prima di un red carpet o di una registrazione...

Specchio specchio delle mie brame... sembra stia dicendo Maddalena Corvaglia alle prese con il suo intimo momento... "beauty". Circondate da parrucchieri e truccatori invece Heidi Klum, Valeria Marini, come al solito in versione diva, Kim Kardashian, Anna Tatangelo e la splendida modella di Victoria's Secret Doutzen Kroes, pronta per una sfilata mozzafiato. Fa le facce buffe mentre il suo stylist le aggiusta i capelli la bella moglie di Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli mentre Irina Shayk si fa un selfie con il rossetto rosso in mano, uno scatto da far perdere la testa.