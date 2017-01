Pellegrini-Magnini in vacanza insieme, "ricuciono" la crisi alle Maldive

E' volata alle Maldive per festeggiare l'anno nuovo... a piedi nudi. Federica Pellegrini, in splendida forma si gode un po' di meritato riposo in riva al mare dove posa come una sirena incantatrice. E dopo una sequenza di scatti in bikini, scopriamo che non è partita da sola. Con lei brinda al nuovo anno Filippo Magnini. Crisi superata?

"Dio ti conceda il coraggio di affrontare quello che puoi cambiare, la serenità di accettare quello che non puoi cambiare e la capacità di comprendere la differenza tra le due. Tanti auguri a tutti..... qui è già il 2017...", cinguetta Federica su Instagram a cornice di una foto di gruppo in riva al mare. Sorride Kikka e sorride anche Filippo Magnini con il calice alzato. I due insieme alle Maldive sembrano sereni e pronti a cominciare insieme il 2017 con tanti buoni propositi.



Dal canto suo Filippo, che non ha mai voluto spiegare le ragioni della crisi con la collega puntualizza sul social: "Scappo da questo 2016... bello?, brutto? .. sicuramente assurdo! 2017 mo' so cacchi tuoi! AUGURI A TUTTI!



In vacanza con loro c'è Giovanni Malagò, grande amico della coppia. E fu proprio il presidente del Coni qualche settimana fa a sedare le voci di rottura tra i due atleti: "Non mi risulta che si siano separati, assolutamente. Se la storia trra loro è finita? Secondo me no, ma visto che loro vogliono mantenere la sfera privata, dico non diamo giudizi affrettati. Ho parlato con Federica, la sento sempre. Secondo me non c'è da agitarsi, assolutamente".