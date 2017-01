Pellegrini-Magnini, acrobazie hot sul lettino

Non è arrivato l'oro olimpico, ma lo è arrivato sicuramente in amore, visto che la coppia Federica Pellegrini e Filippo Magnini sta vivendo un bellissimo momento d'amore. I due nuotatori pizzicati dai fotografi di Novella 2000 in vacanza in Salento non si sono trattenuti e hanno dato sfogo alla passione tra acrobazie sul lettino e strette pericolose.