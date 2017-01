Pelé, terze nozze a 75 anni con Marcia Cibele Aoki

Nozze tris per la leggenda brasiliana Pelé , che a 75 anni convolerà a nozze il 16 luglio con la 50enne Marcia Cibele Aoki . I due, che si conoscono dagli Anni Ottanta e fanno coppia fissa da sei anni, si giureranno amore eterno durante una cerimonia religiosa privata a Guaruja, paese sulla costa vicino a San Paolo. A quanto riporta il Sun la coppia avrebbe dovuto sposarsi già due anni fa, ma il matrimonio era stato rimandato per i problemi di salute di Pelé.

Pelé e Marcia si incontrarono ad un party newyorkese negli anni Ottanta, ma il colpo di fulmine scattò solo nel 2010 quando si rincontrarono per caso in un ascensore di San Paolo. La prima uscita pubblica come coppia è stata invece quattro anni fa, in occasione di una cerimonia di premiazione a Monaco.