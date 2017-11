Pawel Ladziak, ecco il sosia polacco di Gianluca Vacchi

Chissà se Gianluca Vacchi è felice di sapere che a Varsavia un "vichingo polacco" fa di tutto per apparire uguale a lui. Lo sfidante di Mister Enjoy si chiama Pawel Ladziak, ha 35 anni e ha radicalmente cambiato stile di vita e tono muscolare per apparire più vecchio. "Casualmente" si ritrova con lo stesso ciuffo bianco, gli stessi addominali e la stessa passione per i tatuaggi del nostro imprenditore. Per non parlare del look.