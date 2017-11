Paulo Dybala, la pierre Ginevra rivela: "Siamo stati insieme già due anni fa"

Nuove rivelazioni della pierre milanese Ginevra Sozzi al settimanale "Spy", in edicola da venerdì 1 settembre, sulla relazione con Paulo Dybala . "In realtà Paulo e io ci conosciamo da circa tre anni", racconta. E aggiunge i particolari: "Due anni fa, quando la Juve ha vinto lo scudetto, lui ha organizzato una festa privata. Ha insistito perché io lo accompagnassi. Così abbiamo prenotato una stanza in un hotel e quella notte l'abbiamo trascorsa insieme".

"Quando ho raccontato la mia storia con Paulo ho detto la verità. O quasi. Ho solo cambiato i tempi", rivela Ginevra al settimanale. La loro conoscenza risale appunto a tre anni fa: "Ci ha provato subito con me, ma all'inizio non ci sono stata". Poi racconta i retroscena della festa privata dopo lo scudetto bianconero: "La sua fidanzata Antonella era in Argentina".



La ragazza poi puntualizza: "Non è stato solo un flirt estivo. Ma poteva essere una storia seria. Peccato che i suoi procuratori mi abbiano fatto la guerra finché non mi hanno allontanato. È vero, Paulo e io ci siamo rivisti, anche nei giorni scorsi a Milano, ma adesso per me è troppo tardi".