Paulo Dybala, guarda le foto della fidanzata in bikini

E' Oriana Sabatini la nuova fiamma dell'attaccante della Juventus Paulo Dybala . Attrice e modella argentina, la sexy 22enne dallo sguardo profondo ha trascorso una vacanza romantica (e di lusso) a Mykonos con il calciatore. In costume, sempre molto vicini, i due hanno postato scatti di coppia prima di far rientro a Torino...

Chioma castana, sguardo penetrante e forme seducenti. Oriana Sabatini, figlia d'arte (anche i suoi genitori sono attori) e nipote dell'ex tennista Gabriela Sabatini, vanta più di 3 milioni di follower sul suo profilo Instagram (tra cui anche Wanda Nara), che anima costantemente con scatti degni di nota.



E se in Argentina è una vera star, in Italia la Sabatini fa parlare di sé per la sua recente storia con Dybala. I due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza a Mykonos, durante i quali tra foto al tramonto, tuffi in piscina e bagni in mare, non hanno risparmiato selfie con e senza linguaccia. Poi, insieme, hanno fatto rientro nel capoluogo piemontese, dove Paulo ha incontrato Cristiano Ronaldo.