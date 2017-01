Pauline Ducruet, scandalo a corte

Eh sì perché pur non essendo una principessa, la bella Pauline fa comunque parte della famiglia reale del piccolo Principato di Monaco, e un topless così disinvolto e ostentato, sebbene nella lontana Australia, non si addice proprio all'etichetta di corte! Lei però non se ne preoccupa. Già sui social, pochi giorni fa, aveva postato uno scatto di schiena senza reggiseno. Adesso i fotografi l'hanno immortalata di fronte, una sirena sexy e irriverente che mostra il primo topless di quest'anno. Le curve sono morbide, ma il fisico resta tonico e "allenato" dagli anni passati in piscina come tuffatrice professionista. Ventun anni e tanta voglia di trasgredire e divertirsi Pauline darà del filo da torcere al povero zio Alberto, il principe sovrano in carica, già occupato a gestire un'altra nipote ribelle e scandalosa, Charlotte, che non fa più coppia con il compagno Gad Elmaleh, da cui ha avuto un figlio e che ora flirta con un italiano, il regista Lamberto Sanfelice. Che vita dura a Palazzo!