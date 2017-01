Pauline Ducret, sui social scandalizza il Principato

Charlotte regina dei rotocalchi rosa nel principato per i suoi gossip, la cugina Pauline Ducret infiamma i social con i suoi post. Le ultime foto della rampolla, la figlia 22enne di Stephanie di Monaco, sesta in linea di successione al trono che fu di nonno Ranieri e Grace kelly, infiamma Instagram con l'album delle sue vacanze.

Finita la scuola di moda a New York, Pauline è tornata nel principato per trascorrere le vacanze e riabbracciare mamma Stephanie, a cui somiglia moltissimo sia fisicamente sia per l'indole ribelle. I suoi post con foto in bikini in piscina sono cliccatissimi, i follower aumentano di giorno in giorno e la Ducret si diverte a provocare tra feste scatenate e due pezzi da capogiro.