Pauline Ducret in bikini, guarda le sue sexy vacanze

12:09 - Estate sexy e scatenata, quella della rampollla del principato di Monaco Pauline Ducret. Per una volta non si parla della figlia di Carolina di Monaco, Charlotte Casiraghi, ma della cugina. La figlia di Stephanie e Daniel Ducret, bella come la cugina, modaiola e giramondo. Eccola nelle foto del settimanale Diva e Donna a Mykonos con gli amici, tra cui spunta il fidanzato Maxime Giaccardi.

Bikini a fascia verde, capelli sciolti sulle spalle, aria sbarazzina e sorriso smagliante, Pauline è destinata a far parlare molto di sé. Sexy e affascinante come Charlotte, le due monegasche conducono vite parallele. La figlia di Carolina e compagna dell'umorista francese Gad Elmaleh, mamma del piccolo Raphael, è la preda preferita dai fotografi e dalle rivista patinate. Testimonial di brand di lusso e cavallerizza d'eccezione, Charlotte seduce con il suo fascino aristocratico e quell'aria snob e sensuale. Pauline si è appena affacciata nel mondo del glamour e delle sfilate. Durante l'estate ha fatto uno stage alla corte di Anna Wintour, la moda è la sua passione: è ambasciatrice di un brand famoso. Ed è una provetta nuotatrice. Il confronto è solo all'inizio...