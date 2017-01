Passione sotto l'albero, ecco le coppie che resistono

Elena Barolo e Alessandro Martorana hanno appena festeggiato il compleanno della ex velina vicini vicini e si preparano al Natale tra party lussuosi e regali indimenticabili. Festeggiamenti e abbracci anche per un'altra velina bionda: Costanza Caracciolo non si stacca un attimo dal fidanzato Primo Reggiani. Brindisi prenatalizio anche per Federica Nargi e Alessandro Matri, eleganti e romantici nello scatto social.



Passione alle stelle per Dayane Mello e Stefano Sala. La coppia è volata alle Maldive per fare gli shooting, ma non ha dimenticato di scambiarsi tenere effusioni. Come quelle immortalate su Instagram: Dayane e Stefano si abbracciano nudi nelle acque paradisiache.

Buonanotte e coccole sul divano per Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, posa teatrale per Alessia Fabiani e il compagno Fabrizio Cherubini.