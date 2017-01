Passerella di vip... scosciate

11:17 - Audaci, sexy e osé, le vip in passerella sfoggiano stacchi di coscia da levare il fiato. E non c'è red carpet che si rispetti sul quale non abbiano sfilato bellezze in abiti lunghi con spacchi inguinali e molti centimetri di pelle nuda in bella vista. Da Belen a Nina Moric ecco le star dello showbiz più scosciate!

Altro che "vedo non vedo"! Alle star nostrane e non piace mostrare quanto più possibile. E allora via con abiti super sexy eleganti e glam ma con spacchi inguinali da far girare la testa. Ultima cronologicamente la splendida Alessandra Ambrosio, il cui vestito è tenuto insieme su un lato solo da una striscia di tessuto, fondoschiena e coscia completamente a nudo. E non sono da meno Rita Ora, Jennifer Lopez e Heidi Klum, che non rinunciano a stacchi di coscia da levare il fiato.



Gambe sinuose, lunghe e più scoperte possibile, questo il leit motiv e la chiave per conquistare ogni red carpet. Da Belen Rodriguez a Nina Moric passando per Angelina Jolie, Fergie o Laetitia Casta. I flash impazziscono e si concentrano sui tagli audaci e super sexy delle vip. Scosciate e dall'altissima carica erotica.