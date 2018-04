Pasqua sotto la neve, ecco i vip che hanno scelto i monti

Non solo sabbia, mare e caldo. Per le vacanze pasquali c'è anche chi ha scelto di rilassarsi tra la neve dei monti italiani. Da Alessia Ventura a Canazei a Martina Stella a Cortina d'Ampezzo, passando per Magda Gomes a Lech, Camila Raznovich a Courmayeur, Samantha De Grenet Madonna di Campiglio. C'è chi scia, chi si rilassa nelle baite e chi si mette in costume nella spa del resort innevato.