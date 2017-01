17 dicembre 2014 Paris Hilton tra slip in vista, macchie sul fondoschiena e pancino sospetto Ai raggi x il look della ricca ereditiera. E spuntano tracce misteriose Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - Intimo rosa in vista, pancino sospetto messo in evidenza da un abitino audace corto e stretto, una macchia sul fondoschiena. L'arrivo nella capitale inglese in occasione di una performance come dj, per la bella ereditiera Paris Hilton è stato costellato dagli incidenti sexy e non. Già perché dopo essersi esibita al Bonbonniere nithclub, Paris ha messo in mostra un alone poco glamour sul sedere.

E se qualcuno può pensare male, non è il caso. La forma e la posizione lasciano pensare che, distratta, si sia seduta inavvertitamente su qualcosa. Non solo. Mentre saliva in auto accompagnata da un amico, l'ereditiera ha svelato anche il colore della sua biancheria intima, che ovviamente non è sfuggita ai flash. E per completare il gossip su Paris ecco un profilo particolarmente arrotondato. Colpa dell'abito troppo stretto, la Hilton ha evidenziato qualche rotondità di troppo. Avrà forse esagerato con la cena oppure nasconde un dolce segreto?