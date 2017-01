19 gennaio 2015 Paris Hilton, star per una sera al Just Cavalli di Milano... bacia un biondino La bionda ereditiera ospite nel locale di Roberto Cavalli flirta e si diverte Tweet google 0 Invia ad un amico

11:43 - Annunciata e attesa Paris Hilton ha brillato l'altra sera al Just Cavalli di Milano con il suo dj set per inaugurare la Settimana della Moda Uomo maschile. Calici di champagne e vodka della casa, tanti flash, autografi e un biondino con cui flirtare tutta la notte, tra baci e intime tenerezze. Per la ricca ereditiera un vero successo...

Reginetta della consolle e della serata Paris ha letteralmente "folleggiato" nel locale dell'amico Cavalli, guadagnando un ricco cachet (si parla di milioni di dollari a serata da quando è un'apprezzata dj e fa serate in giro per il mondo) e un giovane biondino, apparentamente molto coinvolto da lei, con cui ha flirtato a lungo. Non sono mancati i baci, gli abbracci e le intime tenerezze tra i due, che incuranti della folla attorno a loro si sono lasciati andare a calde effusioni. La bella socialite ha dato proprio il meglio di sé.