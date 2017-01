Paris Hilton, grazie al pompiere! Le riporta l'anello da 100mila dollari che aveva perso

Qualcuno potrebbe pensare che il pompiere abbia preferito un ringraziamento della bella Paris (e magari una ricompensa) al tenersi un prezioso altrui. Ma in realtà una volta trovato l'anello, si è messo in contatto con gli organizzatori per cercare di recuperare la proprietaria, ignaro che fosse la celebre reginetta del gossip.



Paris aveva smarrito il gioiello sulla navetta dell'aeroporto, a Lodz. Secondo il sito "Tmz", il pompiere lo ha ritrovato sul pavimento del bus e in un primo momento ha pensato potesse appartenere a qualche ufficiale di volo. Poi la scoperta.