Paris Hilton, gattona sexy e affamata

12:14 - Tacchi vertiginosi, body in pelle con fibbie luccicanti e lunghi capelli biondi che le accarezzano la schiena. E' il look super pepato di Paris Hilton che, sola in un garage, si appresta a lavare una macchina di lusso. La ricca ereditiera afferra maliziosamente una spugna insaponata e se la strizza prima sul seno, poi sul ventre. Come una gatta si struscia sulla portiera dell'auto e afferrando la canna dell'acqua passa al risciacquo...

Potrebbe essere un video di invito a uno dei tantissimi party a tema organizzato dalla festaiola Paris, invece altro non è che uno spot pubblicitario. Decisamente ben girato! Sì, perché dopo aver mostrato la sua sexy mercanzia da più proiezioni, si scopre una Hilton decisamente affamata che addenta un mega panino di una nota catena americana con un misto di malizia e voracità che solo lei sa ben interpretare.