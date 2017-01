Paris Hilton e Kim Kardashian in uno scatto del 2006 in vacanza a Ibiza

11:25 - Un filo di trucco, capelli arruffati, abitino prendisole nero da very normal people, al fianco di una bionda con un copricostume che mette in mostra un seno poco formoso e un'aria spensierata. Ecco Kim Kardashian e Paris Hilton in una foto del 2006 durante una vacanza a Ibiza, quando Kim non conosceva ancora i miracoli dell'hairstyle e l'ereditiera non era passata dal chirurgo plastico.

Kim fa gli auguri di compleanno all'amica, anche se con qualche ora di ritardo ricordando quella vacanza trascorsa insieme. Anche Paris posta l'immagine pensando ai vecchi tempi. E chi voleva che le due fossero in rotta si deve ricredere...