Paris Hilton, che rigoglioso décolleté!

11:10 - Selfie nello spogliatoio di una Spa a Las Vegas per una provocante Paris Hilton, in accappatoio semi aperto con décolleté, insolitamente "abbondante", in bella vista. La bella socialite non ha mai "brillato" per il suo seno prosperoso, eppure in questo scatto postato su Instagram pare che finalmente voglia mostrare le sue migliori... credenziali.

Bella vita per la ricca e bionda ereditiera americana fra party, eventi mondani e rilassanti pause nelle Spa. Come quella super lussuosa dell'albergo di Las Vegas, dove ha soggiornato dopo Capodanno. Con un occhio di riguardo sempre rivolto verso gesti umanitari... anzi forse più "animaleschi". Miss Hilton ha infatti appena adottato il suo ottavo cagnolino, un volpino di razza Pomerania, di cui mostra orgogliosa la foto ai fan sul suo profilo social. Non toglietele i suoi amici a quattro zampe. E il lusso ovviamente, di cui sa sempre circondarsi.