Paris Hilton amante degli animali: tante coccole alla scimmia Dior

Una donna molto sicura di sé, forse anche un po' viziata ma sicuramente con un cuore d'oro. La giovane ereditiera Paris Hilton non ama solo i cani, suoi amici e compagni di casa, ma qualsiasi tipo di animale. Sui profili social come Facebook, Instagram e Twitter non mancano foto con scimmie o tigri. In questo video Paris coccola la piccola Dior quasi come fosse una bambina: la presenta ai suoi fan e chissà se, alla fine, la terrà a casa con sé.